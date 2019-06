Kinnisvarafirma kavandab Kudjapele uut elurajooni

Kinnistuomanik toob taotluses välja, et planeeringu eesmärk on jagada Pihla maaüksus elamukruntideks ja korruselamukruntideks ning välja mõõta eraldi transpordimaa. Määrata tuleks planeerigu järgi nii edasised arhitektuurilised lahendused kui ka ehitusmahud, lahendada tänavavavalgustus ja haljastus. “Tervikuna peab saama kinnistust elurajoon, mis on läbi mõeldud koostöös vallaarhitektidega,” kinnitab Kaido Kruut vallale läkitatud taotluses.

Uude elurajooni on kinnisvarafirma planeerinud kuus uut üksikelamut ja kaheksa korruselamut. Maatükk, kuhu uued majad peaksid kerkima, on praegu lihtsalt põllumaa, mis piiratud üldkasutatava maanteega. Kinnistut läbivad aga vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Saarte Häälele ütles Kaido Kruut, et tegemist on Kuressaare linna servas asuva atraktiivse kinnistuga ning igale sellisele kinnistule tuleks tegelikult leida parem kasutusviis.

“See kinnistu sobib vallaarhitektide soovitusel väiksemate korterelamute arendamiseks,” kõneles ta. “Ei tule kindlasti suuri ja kõrgeid kortermaju, vaid piirkonda sobivad väiksemat tüüpi korterelamud, mis tulevad siia lisaks samamoodi kavandatud kuuele individuaalile,” rääkis Kruut.

Ühtekokku moodustavad individuaalelamud ja kortermajad kena hoonete ansambli. “Kuna kinnistu piirneb suures osas suure teega, mis on tänaseks küll kiirusepiiranguga 50 km/h, siis selle positsioon soosib tee äärde just korterelamuid,” arutles Kruut.

Millal reaalselt ehituseks võiks minna ja uus elurajoon valmida, Kaido Kruut praeguse seisuga arvata ei osanud. “Seda näitab aeg,” leidis ta. Sellised plaanid on üldjuhul pika vinnaga ning asjaajamine võtab aega.

Samuti on Kinlux Vara küll maatüki omanik ja kavandab sinna elurajooni, kuid päris ise ehitama firma neid ei hakka. Kruudi sõnul on uuele elurajoonile tarvis leida ka eraldi arendaja, kes edasisega tegeleks. Iseenesest on tema hinnangul Saaremaal olemas vähemalt kolm potentsiaalset kinnisvaraarendajat, kes sellise ettevõtmisega hakkama saaks ning mainitud korter- ja individuaalmajad valmis ehitada suudaks.

“Omaniku ehk Kinlux Vara soov on see maatükk väärtustada ja tekitada linnafooni uus kihvt võimalus, alles järgmine faas on hakata ehitama,” täpsustas Kaido Kruut.