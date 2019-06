Vald tunnustas vollenaiskonda

"Meil oli kindel soov naiskonda tänada ja kindlasti ka korra neid näha," ütles vallavanem Madis Kallas. "On hea, et lisaks traditsioonilistele võistkondadele meistriliigas jõudis sinna ka meie naiskond, sest võrkpall on vallas ülekaalukalt edukaim pallimäng."

Kallas märkis, et eelmise aasta kevadel tulid esindajad tema juurde ja rääkisid, et naiskond soovib hakata mängima meistriliigas ja selleks peaks ka vald õla alla panema. Esimene kohtumine ei jäänud viimaseks ning siis tulid juba ka väga üllatavad nimed, kes olid valmis mängima ja kes valmis treeneriks hakkama.

"Meeste võrkpalli taustal huvitas kõiki, mis tasemel naiskond hakkab mängima – kas medalitele või lihtsalt osalema," lausus vallavanem. "Sõnum oli, et soov on hakata võitlema medalite nimel ja see tegi ka toetuse andmise lihtsamaks."

Naiskonna abitreener Raili Sepp ütles, et algul tundus meistriliigasse minek hullumeelse ideena, sest tol hetkel ei olnud väga kindlaid osalejaid.

"Oli paar naist, kes ütlesid, et mängivad, ja paar naist, kes ütlesid, et elu võib teha teisi pöördeid," rääkis ta. "Meil on palju Siina Sillarti õpilasi ka Tallinnas, aga kõik mandrisaarlased meie võistkonda ei mahtunud. Siis hakkasime otsima neid, kellel on Saaremaaga mingi seos, ja saime naiskonna kokku."