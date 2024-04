Viikingikiivritele on graveeritud linnajooksu logo ja võidetud distantsi info. Eelnevatel aastatel on viikingikiivrid tekitanud palju elevust ja loodetavasti meelitab kiiver selgi aastal mõne tõsisema tegija jooksurajale.

"Kiivrite vastu on olnud alati elav huvi ja üldvõidule jooksjate puhul on see üheks lisastiimuliks. Oleme korraldajatena üritanud igal aastal leida võitjatele erineva kujundusega kiivri," kommenteeris jooksu peakorraldaja Mati Mäetalu.