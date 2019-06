SAAME TUTTAVAKS: Laomees Lagunove Saaremaalt ei leia

Saamu tunnistab, et laotöös annab asju vahepeal tuksigi keerata. Midagi kapitaalselt valesti pole tal õnneks teha õnnestunud. “Aga kui antakse nimekiri ära, et mis projektile vaja läheb, ja räägitakse küll asjad läbi, aga tellija mõtleb pärast, et võiks mingi muu asi olla… siis võib juhtuda,” tähendab ta. Väikeste asjade puhul pole hullu, kui midagi nihu läheb, lisab Saamu. Ühtki paati pole ta kogemata valesse kohta saatnud. Siiamaani. Saamu sõnul on üldse raske paati valesse kohta saata. “Valel ajal jõuavad küll mõnikord,” möönab ta.

Lõbus on Alunaudis alati. “Meil on nii lõbus seltskond,” kinnitab Saamu. “Laomees on hea olla. Mõnes mõttes sa nagu aitad teisi, kuigi siin saalis ei lähe sind nagu otseselt vaja, aga projekti jaoks läheb vaja küll ja on ju hea, kui suudad õigeks ajaks tarnida.”

***

Allan Mäeorg paneb kastid mööda ladu kiiresti liikuma

Elektroonikatööstuse Ouman laomehe Allan Mäeoru (32) sõnul seisneb laotöö nende majas selles, et tuleb n-ö toetada tootmist, liigutada kaste, võtta kaup vastu, markeerida see oma kleepsudega.

AMETI SAI KOHAPEAL SELGEKS: Töökoha leidis Allan Mäeorg läbi tuttava tuttava, ameti sai aga selgeks kohapeal. Tõstukiga oli kerge kogemus eelnevalt olemas. FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

“Kontrollime ka koguseid, mis tarnija meile saatnud on, et kõik klapiks. Siis liigub materjal alguses riiulile, pärast vastavalt tootmisplaanile tootmisesse,” kõneleb Allan. Kui tootmisprotsess läbitud, siis võib-olla juba samal õhtul tuleb valmistoodang taas lattu. “Laomees paneb kile ümber ja toodang lähebki autole,” kirjeldab ta.

Allani sõnul nad üldiselt valmistoodangut laos ei hoia. “Klient saab selle võimalikult kiiresti kätte,” kinnitab ta. Praegu ongi laos komponendid.

Selle eest, et kõik vajalikud jupid lao kõrgetel riiulitel olemas oleks, Allan ei vastuta. “Vastutavad need, kes neid ostavad ja telli-

vad. Ladu vastutab selle eest, et kogused klapiks. Muidu on meil puhtalt kontroll ja materjali liigutamine,” kõneleb ta.

Süsteem on, nagu ladudes ikka, et vanem materjal peaks enne välja minema. “Nagu toidu puhulgi. Mis siis, et plastmass hapuks ei lähe,” nendib ta. See kergendab tema sõnul seda, et kui mingis partiis peaks olema miskit, mis ei vasta nõuetele, siis tarnija vahetab selle parema meelega välja. “Kui me kaks aastat seda laos oleme hoidnud, siis tarnijat ei pruugi see enam eriti huvitada,” selgitab Allan. “Tarnijale tuleb esimesel võimalusel teada anda, kui asi ei vasta nõuetele.” Selleks on tehasel oma vastuvõtukontroll.