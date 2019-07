Juulis läheb kaitseväkke üle 50 saarlase

Kuna juulis kaitseväkke kutsutute ajateenistuse algus langeb sel aastal kokku laulu- ja tantsupeoga, selgub ajateenijate täpne arv pärast pidustusi. Saaremaa noormehed alustavad teenistust toetuse väejuhatuses ja 1. jalaväebrigaadis, mis on ka üle Eesti ajateenijate seas populaarseim väeosa. Juulikuine kutsumine on ajateenijate arvu poolest suurim ning enamik kutsealustest on gümnaasiumi- ja kõrgkoolilõpetajad.