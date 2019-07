Saarlased kauplevad netis sõidueksami aegade pärast

Olukorra leevendamiseks on need, kel eksamiga kiirem, asunud juba mingi aeg tagasi sotsiaalvõrgustiku vahendusel oma juuli lõppu, augustisse või hullemal juhul sootuks septembrisse jäävaid eksamiaegu lähemale ajale kauplema. Sisuliselt soovitakse lihtsalt omavahel aegu ära vahetada, kui kellelgi teisel pole ootamisega probleeme. Ülearu palju tagasisidet need postitused aga ei saa, sest kes see ikka tahaks mitu kuud oodata, kui endal juba kiirema ajaga näkanud.

Nõnda on viimase kuu aja jooksul olnud üsna tüüpilised postitused Facebookis sellised: “Kas keegi soovib vahetada oma ARKi sõidueksami varasemat aega hilisema vastu, 3. septembril?” jne.

Eksamiaegade järjekorra teema on suvisel ajal tõstatunud üle Eesti. Maanteeameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe selgitas aga, et eksamiajad on dünaamilised ehk teisisõnu järjekord n-ö kivisse raiutud ei ole. “Ühel hetkel keegi loobub ja hetk hiljem teine leiab selle aja,” sõnas Kasemäe. Seega ei ole tema sõnul võimalik sada protsenti tõest hinnangut anda, kui pikad need järjekorrad päriselt on.

Ooteaeg tüürib tema sõnul aga praeguse seisuga tõepoolest suve lõppu. “Samas ei ole tegemist uue nähtusega, sest pikkade ooteaegade kohta on infot ka kümne aasta tagusest ajast,” märkis Kasemäe. Sama kinnitati Saarte Häälele ka kohalikest autokoolidest.

Kõige olulisem on Kasemäe sõnul, et ei jäädaks niisama, käed rüpes, eksamit ootama, vaid sõidetaks vahepealsel ajal siiski juhendajaga, kinnistades olemasolevaid ja kogudes uusi juhtimiskogemusi. “See on oluline, et eksami saabudes ollakse paremini ette valmistunud ja eeldus eksam sooritada on oluliselt suurem,” selgitas Risto Kasemäe.

Järjekordade pikkuse mõjutajatena tulevad mängu erinevad asjaolud: suur korduseksamite arv, suur eksamitele mitteilmumiste arv, suvel lisandunud mootorrattaeksamid ja sõiduõppurite eeldamine, et kui märtsis minnakse autokooli, siis jaanipäevaks saadakse juhtimisõigus.