SÜG-i ümberkujundamiseks algas arhitektuurikonkurss

Vallaarhitekt Mark Grimitliht ütles, et uue põhikoolihoone lahendus ja selle ümber tekkiv avalik linnaruum peab olema arhitektuuriliselt kõrgetasemeline ja arvestama kaasaegsete nõudmistega koolikeskkonnale.

Ka peab väljapakutud lahendus olema teostatav optimaalsete kuludega, realistlik, ruumisäästlik ja nutikas. “Kool peab järgima liikuma kutsuva kooli põhimõtteid. Ootused õpikeskkonnale on eelkõige avaratel auditooriumidel ja nooruslikul disainil ning akadeemilisel ja õpilasi toetaval õpikeskkonnal, mis kannaksid edasi kooli traditsioone ja väärtusi,” rääkis vallaarhitekt.

Võistlusfondi suurus on 23 000 eurot. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse käigus sõlmitava lepingu eeldatav maksumus on 350 000 eurot koos käibemaksuga. Projekti ehitusmaksumuseks on planeeritud 5,7 miljonit koos käibemaksuga.