Üks rahvas, üks meel, üks hingamine

Tiina Ool FOTO: Saarte Hääl

Tiina Ool, Kuressaare Laurentiuse koguduse segakoori Sauer liige:

Mina olen vist üks väheseid eestlasi, kes ei ole varem ühelgi üldlaulupeol käinud. Nüüd, meie segakoori lauljana, sai mu suur unistus lõpuks teoks. Juba rongkäik oli vahva, aina kõlasid vastastikused elagu-hõiked. Laulupidu ise aga oli minu jaoks niisugune elamus, mille kirjeldamiseks jääb sõnadest puudu. See pidu oli ilus ja võimas, emotsioonidest tulvil.

Kui me, eestlased, oleme harilikult pigem sellised, et vaatame altkulmu ega taha teist inimest väga lähedale, siis sellise peo puhul on hämmastav, kuidas kõik naeratasid. Vaatamata ruumikitsikusele olid kõik ometi nii sõbralikud. See, kui üks kümnendik eesti rahvast laulab üheskoos, kõigil on justkui üks hingamine – see paneb heldima.

Tõeliselt tore oli saarlaste ja muhulaste niinimetatud järellaulupidu öisel praamil. Nii lõbusat Virtsu–Kuivastu reisi ma ei mäleta. Rahvas laulis ja tantsis – väga vahva!

Irene Targem FOTO: Saarte Hääl

Irene Targem, Taritu koori liige:

Olen küll eluaeg koorides laulnud, aga laulupeole on mul olnud võimalik minna alles nii-öelda vanas eas. Minu jaoks oli seekordne üldlaulupidu kolmas. Hea, et ilmaga vedas – reedel, proovipäeval, tuli küll vihma, aga kuna sattusime laulukaare alla, ei sadanud meie peale piiskagi. Osa kooriliikmeist sattus allapoole ja sai suure vihma osaliseks. Korralduse poole pealt oli kõik super – isegi küte oli koolidesse sisse pandud, et inimesed oma riided kuivaks saaksid. Laupäevane rongkäik, kus lauljad ja tantsijad kõik koos astusid, oli võimas kooslus. Seda, et astuda tuleb üle kuue kilomeetri, ei pane seal peomeeleolus ja rahvaga suheldes tähelegi. Mina ei tundnud küll kordagi väsimust. Muide, Tarituga on rongkäigus alati see tore lugu, et i-tähte selles nimes ei panda tähele või jääb see sildil peitu ja nii on meile sageli hüütud: “Elagu Tartu!” Iga kord tuleb see lugemisviga parandada: “Ta-ri-tu!”

Minu jaoks oli vägev elamus just pühapäevane kontsert – kõlasid seal ju need laulud, millega sai kõvasti tööd tehtud ja vaeva nähtud. Eks oli ka selliseid hetki, mis mul vee silma võtsid – olen üsna emotsionaalne inimene. Näha seda, kui palju inimesi on kokku tulnud, laulda isamaa-teemalisi laule, näha Eesti lippe lehvimas – see võimas tunne liigutab paratamatult. Laulupeod on minu arvates tähtsad veel selle poolest, et need suurendavad ka oma koori ühtsustunnet, liidavad inimesi.

Jutta Loviisa Juht FOTO: Saarte Hääl

Jutta Loviisa Juht, Saaremaa ühisgümnaasiumi noorterühma Öieti tantsija ja segakoori Kreedo laulja:

“Minu arm” oli mu teine tantsupidu – esimene oli eelmine noortetantsupidu “Mina jään” – ning kuues laulupidu (jällegi, kui noortepeod ka juurde arvestada).