Saaremaaga liitunud Markus Uuskari panustab arengusse

Kaitseväeteenistuse tõttu mullu Rakvere Võrkpalliklubis pallinud 22-aastane Markus Uuskari ütles, et eelistas Saaremaad just tiimi tugevuse tõttu. “Kindlasti on meeskonnas tugevad treeningud ja minu eesmärk on teha järgi eelmisel aastal pooleli jäänu,” märkis ta.