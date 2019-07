Cosmoskva küpses üle 10 aasta

Mõni aeg tagasi loo nimega “Spider” ilmutanud saarlastest koosnev ansambel salvestab neil päevil uut albumit, mille materjal on peaaegu et koos. Eelmise sajandi alguses hoogsalt toimetanud kooslus pole kunagi laiali läinud. Tegevus lihtsalt hääbus kümmekond aastat tagasi.

“Ma ei mäletagi, kelle eestvedamisel see siin kõik jälle pihta hakkas,” rääkis Saarte Häälele ansambli klahvpillimängija ja produtsent Sander Mölder, kes koos kitarrist Priit Pruuli ja laulja Liisu Otsaga Mändjalas järjekordset salvestusvooru peab. “Ju see oligi siis nii, et kõigil midagi kripeldas.”

Priit Pruul nendib, et eks enne tegudeni jõudmist räägiti taastegutsemisest omavahel ilmselt päris pikka aega. Aeg-ajalt kerkis teema ikka ja jälle päevakorda.

Sander Mölder arvab, et nüüd oli bändi taasühinemiseks õige aeg kätte jõudnud. Oma elu alustamise kiiremad toimetamised on möödas ja aega taas rohkem. Mehed meenutavad, et vanuselt 20ndate eluaastate alguses olnud noorte muusikute koostegutsemine hääbuski kunagi seetõttu, et kõigil tulid omad tegemised rohkem peale.

Kümmekond aastat hiljem ollakse Sander Möldri sõnul oma muusikas üsna sarnased nagu toona. “Meie mõtted on sarnased nendele, mida me kahetuhandendate alguses tegime. Praegu me oskame neid lihtsalt kuidagi targemini vormistada,” räägib ta.

Pruuli arvates eristab neid varasemast perioodist suurem elektroonilisus. Mölder mõtiskleb, et eks suures pildis ollakse ikka samasugused. Raske on hakata sama kooslusega teistsugust muusikat tegema. “Sul on ikka needsamad klotsid käes, mida sa jälle kokku panema hakkad,” ütleb ta, et tulemus tuleb ikka sarnane varasemale. Tema sõnul on taastegutsemise üks põhjus ka see, et kuidagi lihtsalt hakkas uus materjal ja kokkumängimine tulema. See näitas, et ollakse õigel teel. Muusikat tehakse Cosmoskvas kõik koos ning sõnade autor on Liisu Ots. “Lood on kogumik erinevatest inimestest, karakteritest ja eluolukordadest, mida olen kogenud või pealt näinud,” räägib sõnade autor.

Seda, kas Cosmoskvat kunagi ka laval näha saab, keegi praegu öelda ei oska. Priit

Pruuli sõnul on praegu võetud mõte, et tehakse album. Esinemiste kohta ütleb ta, et see nõuaks taas suurt pingutust prooviruumis, mille jaoks piisavalt aega ei ole.