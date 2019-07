Jõiste supelrannale hakatakse otsima uut rentnikku

Leisi teenuskeskuse juht Tuuli Pärtel ütles, et vajadus uue haldaja järele on olemas, sest rand nõuab hooldamist. Rahvas käib rannas sõltumata ilmast, küllaltki populaarne on rand välismaalt tulnud karavanide peatumispaiga ja telkimiskohana. “Juba maikuus hakkasid seal sel aastal karavanid käima, esimene, mida nägin, oli Prantsusmaalt,” rääkis Pärtel.