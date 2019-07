Kuressaare korteriturg tõusis suurlinnade tasemele

Juunikuu kinnisvara ostu-müügistatistika järgi oli Kuressaares keskmine korterite ruutmeetrihind 1070 eurot, mis annab Saaremaa pealinnale Eestis neljanda koha. Pindi kasutab keskmise statistika kuvamisel 10-protsendilist lõiget nii madalaimast kui kõrgeimast hinnast, et saada tõesemat pilti. Ilma lõiketa on ruutmeetri keskmine hind 1143 eurot.

Sooman ütles, et Kuressaare hinnatase pole ülearu üllatuseks, sest Saaremaa on populaarne suvituskoht ning lisaks on ettevõtlus heal järjel. “Mida jõukamad on ettevõtted, seda paremini läheb seal töötavatel inimestel ja saarlaste töökust arvestades pole imestada, et nende tooted ja teenused väga konkurentsivõimelised püsivad,” selgitas Sooman.