Talunik Kaido Kirst osaleb Inglismaa viljelusvõistlusel

“Ega mul ju midagi kaotada pole, katsetan nii enda kui ka põllu võimeid,” ütles Eesti viljelusvõistlusel mitu alavõitu saanud Kõriska küla Nuudi talu peremees Kaido Kirst. Taluniku sõnul on Inglismaa viljelusvõistlus (YEN) kodumaisest natuke teaduspõhisem ja võimaldab seeläbi tuua Saaremaale uusi viljakasvatusvõtteid.

Kaido Kirst rääkis, et Inglismaa võistlustele kutsus teda Baltic Agro agronoom-nõustaja Helina Märtmann, kellega hakati võistluspõldu ette valmistama juba möödunud sügisel. Võistluseks valiti Väljakülas asuv 10,6 ha suurune põld, kust muuhulgas on koristatud viljelusvõistlustel pikka aega saagikuse rekordit hoidnud suvirapsi saak. Samalt põllult on tulnud esikoht ka odrasaagiga. Inglastega võistlemiseks valis Kaido talinisusordi Skagen, mille kasvatamisega tal on pikaaegseid kogemusi.

Kaido Kirst: “Tasakaalustatud toitumine on reegel ka taimede puhul.”



Tunnustatud viljakasvataja sõnul on taimekasvatuses juurde tulnud tohutul hulgal abivahendeid, kõikvõimalikke leheväetisi ja biostimulaatoreid, aga mingit imerohtu tegelikult pole. “Kõike on mõistlik panna ikkagi normaalses koguses, millegagi üle doseerida pole kunagi hea,” lausus Kirst. “Tasakaalustatud toitumine on reegel ka taimede puhul.”

Helina Märtmanni sõnul kasutavad nad Väljaküla võistluspõllul Baltic Agro mitmesuguste katsete tulemusel saadud teadmisi. Näiteks parimat lisaainet seemne puhtimisel või parimat lisaainet taime võrsumiseks. “Baltic Agro teeb aastas 40–50 põllukatset ja kõik, mis sealt on aastatega sõelale jäänud, läheb sel võistlusel käiku,” lausus Helina Märtmann, kelle sõnul pole sellisel tasemel teadmispõhist lähenemist Kaido Kirstu põldudel varem kasutatud.

Uue asjana on Eesti viljakasvatusse jõudnud taime seisukorra tuvastamine leheproovide põhjal. Nii on Kaido Kirstu võistluspõllult võetud juba kolm korda leheproove, mida analüüsitakse maailma ühe juhtiva väetisetootja Yara laboris. Leheproov näitab Märtmanni sõnul, millise toiteelemendi puudus taime arengut parsjagu pärsib ja annab seega võimaluse puuduvat ainet operatiivselt taimele juurde anda. Leheproove võtab Baltic Agro mitte ainult võistluspõldudelt, vaid ka mujalt, kokku on sel aastal üle Eesti tehtud vähemalt 250 leheproovi. Üllatusena oli koguni 90 protsendil neist sel aastal väga madal vasesisaldus, nappis ka tsinki ja boori.

Lisaks Inglismaa viljelusvõistlusele osaleb Kaido Kirst sama põlluga ka Eesti viljelusvõistlustel. Üle mitme aasta lööb seekordsetel võistlustel kaasa ka Kirstu naabrimees, talunik Toomas Tänav. Esimest korda paneb oma oskused võistlustel proovile Kavandi viljakasvataja Aavo Aljas.

“Siiamaani looduse poolt pole küll väga super olnud, aga midagi hullu ka pole,” hindas Kaido Kirst käimasolevat viljelusaastat.