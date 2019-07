Kes on see õige eestlane?!

Kes oli Fabian Gottlieb von Bellingshausen ehk venepäraselt Фаддей Фаддеевич, Faddei Faddejevitš? Sakslane, eestlane, venelane? Noh, see on lihtsamast lihtsam – saarlane! Aga kes olid teised admiralid ja meresõitjad-maadeavastajad – Krusenstern (sünnikoht – Hagudi), Kotzebue (sündinud Tallinnas), Wrangel (hea küll, sündinud Pihkvas, aga Roela mõisnik ja juba XIII sajandil Eestimaal kanda kinnitanud suure suguvõsa väärikas poeg)? Sama küsimus: kas venelased, kuna olid Vene tsaari alamad ja ka otseselt tema teenistuses; kas sakslased, kuna igasugustest “sugemetest” hoolimata oli tegu peamiselt saksa päritolu isikutega; kas eestlased – sünnipaiga, valduste ja varanduse ning maismaise elukoha järgi?

Meil on. Ja teistel pole?

Või otsustame ehk keele järgi? Kas emakeele või selle keele, mida nad enamasti kõnelesid? Eerik Kross restaureeris uhke Triigi mõisa, mis kuulus omal ajal Otto von Kotzebuele (kes sündis 1787 Tallinnas ning pärast pikki meresõite ja viimase veel tundmatu mandri avastamist 1820. aastal ka suri 1846 Tallinnas). Teada on, et ta võõrustas oma mõisas vanemaid kolleege Adam von Krusenterni (1770 Hagudi mõisas – 1846 Kiltsi mõisas) ja Bellingshausenit (1878 Lahetaguse mõisas Saaremaal – 1852 Kroonlinnas). Mis keeles nad omavahel vestlesid?

Ja samas seoses on veel palju huvitavaid küsimusi. Kuid ilma nendetagi on need kolm kaptenit ja teisedki sarnased ikkagi eesti meresõitjad.

Kuidas on laulupeoga? Lapsest saadik teame, et “meil on laulupidu”! Ja teistel ei ole. On küll – teistel.

Juubelilaulupeo ajal saime ühe kauge külalise, Šveitsi koorijuhi käest kuulda, et laulupidude traditsioon on üleüldse päritki Šveitsist ja sakslaste vahendusel Baltimaadesse jõudnud. Jäägu see mõne tudengi uurida, kuid laululava on konkreetne asi ja seegi pidavat ainult meil Pirita tee ääres olema. Aga asi ei ole sugugi nii ainukordne.

Tähtis on, et me oma Jannsenid, Willigeroded, Angerid ja Bellingshausenid ise au sees ja meeles hoiame.

Lätlased pidasid oma esimese üldlaulupeo natuke enne eestlasi, Valmiera lähistel Diklis, kus nüüd on muide ilusaks hotelliks restaureeritud mõis. Ka oma uhke lauluväljaku ehitasid nad pisut varem. Tõsi, sellel ei ole ainulaadset kaart, kuid nii arhitektuurselt kui mahtudelt on Riia Metsapargi rajatis ikka vägev küll ega ole kuidagi kehvem kui Tallinna oma. Ja ka pisut varem ehitatud.

Leedulastel on kah suured laulu- ja tantsupeod. Muide, laulukaar ja -väljak on neil Vingis pargis kah, ja nüüd on õige hetk kolkapatriootidele rõõmustamiseks: see on päris hästi järgi tehtud Tallinna oma.

Eestlased on suur laulurahvas küll, aga eks ole teisigi. Kuid mis tähtsaim – see ei tee “meie oma” mitte kõige vähemalgi määral kehvemaks, vaid pigem vastupidi! Niiviisi leidub rohkesti laulurahvast, kes väljastki vaadates eestlaste laulupidusid kõrgesti hinnata oskavad.