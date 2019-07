Abruklased ja vilsandlased said taas kokku

Vilsandi saarevanem Neeme Rand ütles Saarte Häälele, et kokkutulekul käis kolme päeva jooksul poolteistsada inimest ja üritusi jagus igale maitsele ning meeleolule. Saarel said kokku püsielanikud, suvitajad ja ka kunagiste vilsandlaste välismaal elavad järeltulijad. Praegu on saarel 29 püsielanikku ja rahvaarv on viimastel aastatel kasvanud.