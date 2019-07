Saaremaa mees häbeneb oma kanepiõliäri

Facebookis CureIsland lehel öeldakse, et õlist huvitatud inimesed peaksid kauba tegemiseks kirjutama, samuti on lehel antud turustaja telefoninumber. Kaup on müügil 500- ja 1000 mg pudelites.

Facebooki lehe 29. juuni postitusest võib lugeda, et CBD õli tetrahüdrokannabinooli THC (kanepi peamine psühhoaktiivne ja sõltuvust tekitav komponent – toim) sisaldus jääb alla 0,2%; kanepiõli ei ole psühhoaktiivne ning on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks.

Üks klient on postitanud lehele tagasiside, kus kiidab, et "see on hea õli". Kuid Saarte Häälega võttis ühendust saarlane, kes pudeli õli ostis ja kaheldes, "et see ei pruugi olla õige asi", saatis selle analüüsimiseks laborisse.

Õli turustava firmaga seotud Kaspar Saard ütles Saarte Häälele, et "see, kuidas inimene mingit toodet otsustab kasutada, on iga indiviidi enda teha." Tootja soovitab CureIslandi kanepiõli kasutada eeterliku õlina. "Oleme teadlikud seadustest, piirangutest ja normidest," kinnitas ta.

Veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Airika Salumets kinnitas, et CBD õli turustamine toiduna ei ole lubatud. "Hariliku kanepi ekstraheerimisel saadud kannabidioole sisaldavad tooted kuuluvad keelatud uuendtoitude alla ja seetõttu ei ole nende turustamine Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis lubatud," selgitas Salumets.

Salumetsa sõnul peetakse mõiste "uuendtoidud" all silmas toite, mida ei ole Euroopa Liidus varasemalt toiduna olulisel määral kasutatud ja mille ohutust inimeste tervisele ei ole piisavalt hinnatud.

Ohutuks tunnistatud toodetele annab loa Euroopa Komisjon. Uuendtoiduks loetakse nii sünteetilist CBD-d kui ka kanepist saadud ekstrakte, mis sisaldavad CBD-d.

Kanepit, mis sisaldab alla 0,2% tetrahüdrokannabinooli (THC), nimetatakse ka tööstuslikuks kanepiks. Erinevalt THC-st ei ole CBD-l psühhotroopset mõju. Amet on teavitanud CBD-d sisaldavaid tooteid turustavaid ettevõtteid ning lubanud olemasolevaid tootevarusid müüa kuni käesoleva aasta 31. maini.

CureIsland essentsõli müüja kinnitusel on toode välja töötatud maailma suurimate e-poodide norme silmas pidades ja toode pole mõeldud Eesti turu jaoks. Tähelepanu juhtimisele, et sellele räägib vastu toote ainult eestikeelne tutvustus FB-lehel, ütles Kaspar Saard, et "ei näe kusagil vastuolu".

Saare Sahvri perenaine Lii Kirves ütles, et ökopoe sortimendis on juba tükk aega olnud Eestis toodetud CBD kanepiõli Ecosh, mille järele on väga suur nõudlus. Eilegi oli õli poest otsas. Toode on nähtav ka Ecoshi e-poes, kuigi detailsema kirjelduseta.