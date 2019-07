Saaremaa vallasekretär Liis Juulik ütles Saarte Häälele, et Toomväli on Aida asendusliige valimistulemuste alusel. "Kinnitust, et ta ka asendusliikme kohale asub, veel ei ole. Valimiskomisjon koguneb tõenäoliselt järgmisel nädalal," lausus Juulik.