Võrkpallurid jagasid rannavolle tiitleid

"Mina küll võidumõtetega ei tulnud," rääkis oma kolmanda rannavolle tiitli võitnud Helar Jalg. "Me tulime lihtsalt mängima ja päeva nautima. Me ei teadnud, kes üldse mängima tulevad. Samas ei olnud meie finaalikoht kindlasti üllatus, aga kaotuse korral poleks ka midagi hullu olnud."

"Pärast esimese geimi võitu mulle tundus, et tuleb kergelt," ütles oma esimese Saaremaa meistritiitli võtnud Rauno Tamme. "Teises oli ka selline mõte, et paar punkti on vahet ja küll me järgi saame, aga ei saanud. Kolmandas oli juba loto, kes paremini minema saab, kellel on rohkem õnne." Mis siis lõpuks võidu vormistamisel ikkagi määravaks sai? "Keeruline öelda," märkis He-

lar Jalg. "Küllaltki hea tasemega mäng oli ja ei oska välja tuua, millega me neist üle olime. Oleks meistriliiga mehi rohkem olnud, olnuks veel parem turniir, aga täitsa tipp-topp, noored mehed tegid head mängu ja hea oli vaadata, kuidas nad möllavad."

Rauno Tamme: "Mis sest, et pole trenni palju teinud ja rannavollet pole üldse mänginud, aga ootasin endalt rohkem. Helar pidi seekord ära tassima."

Helar Jalg ja Rauno Tamme mängisid võistlustel esimest korda kokku. "Olen võiduga rahul, aga enda sooritusega küll mitte," märkis Rauno Tamme. "Mis sest, et pole trenni palju teinud ja rannavollet pole üldse mänginud, aga ootasin endalt rohkem. Helar pidi seekord ära tassima."

Pronksimängus alistasid Markkus Keel ja Johan Vahter paari Siim Rantanen – Gerdo Pool 2:0. Poolfinaalides võitsid Helar Jalg – Rauno Tamme Markkus Keel – Johan Vahteri 2:0 ja Karli Allik – Sander Talistu Gerdo Pool – Siim Rantaneni 2:0.

Laupäeval Kuressaare rannas mängitud maakonna naiste rannavolle meistrivõistluste finaalis võitsid Kadi Kalm ja Karoli Mägi paari Maike Kadaja ja Kätriin Põld 2:1, viimase geimi 15:13. "Turniir kulges pingeliselt," tunnistas Kadi Kalm, kes ei osanud öelda, mitmes maakonna rannavolle tiitel see talle on, sest paar aastat jäi vahele. "Meil olid juba alagrupis väga tihedad mängud ja midagi ei tulnud lihtsalt. Paaride mängutase oli korralik ja häid mänge oli palju."

Kui esimese geimi võitsid Kalm – Mägi kindlalt, siis teine kuulus Kadaja – Põllule. Kolmandas oli nende edu juba 5:0, kuid võiduks sellest ei piisanud. "Finaalis oli mäng kõikuv," lausus Kadi Kalm.

"Algul me ei eksinud nii palju, aga siis hakkasime ise rumalaid asju tegema ja eks see sealt tuligi. Kolmandas natuke juba tundus, et võib ära minna, aga ütlesin Karolile platsi peal, et rannavolles on kõik võimalik ning päris tihti saab järgi võtta ja meil ka õnnestus."

Kadi Kalm ei osanud öelda, mis lõpuks võitja selgitamisel määravaks sai. "Eks need lühikesed geimid on nii, et kellel rohkem veab," leidis ta. "Meil kukkus lõpus paar palli piiri peale ka, kuigi neid väga ei tulnud. Noored hakkasid siin ka vahepeal eksima ja see võib-olla lõpuks ka otsustas."