Sutu kõrremeistrid seavad end sisse Vätta veskisse

Tehing sai Sutu turundusjuhi Kersti Pärtelpoja sõnul tehtud täpselt nii hiljuti, et nad ei ole jõudnud hoonet veel täielikult vastugi võtta. Kõnealustest 1400 m² ruumidest piisab kõrremeistritele aga täielikult ning nõnda on järgnevateks aastateks tagatud ka korralikult kasvuruumi.

Sutu tootmises on tööl kolm töötajat, kellele lisanduvad veel ettevõtte omanikest töötajad. Kokku on kõrremeistreid praegu seega seitse. "Tulevikus panustame oma kasvul eeskätt kaasaegsele tehnoloogiale, kuid tõenäoliselt lisandub ka töökohti," arvas Pärtelpoeg.

Kuigi siiani on nad oma tooteid müünud eeskätt väljaspool Eestit, siis hiljuti alustati aktiivsemat müüki ka kohapeal. "Oleme saadaval paljudes kauplustes ja kohvikutes," kinnitas ettevõtte esindaja. "Samuti on meil avatud veebipood lehel www.sutustraws.com, kust saab tellida kõrsi väikestes karpides koduseks kasutamiseks kui ka suuremates karpides kasutamaks restoranides, hotellides, ürituste korraldamisel."

Pärtelpoeg tõi välja, et plastikust joogikõrte asendamine looduslikega on ülemaailmne trend. Lisaks toetavad seda ka seadusandlikud muudatused. "Sealhulgas terves Euroopa Liidus keelatakse 2021. aastast plastikust kõrte müümine ära," toonitas ta. Kui praegu tarbitakse Euroopas 36 miljardit plastikust kõrt aastas, siis millegagi tuleb neid asendada. "Pilliroog on selleks suurepärane alternatiiv ja õnneks on see ressurss, mida meil siin Saaremaal väga palju leidub," kiitis Pärtelpoeg.