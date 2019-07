Salme vanast poest on saanud omamoodi aardekirst

Tegemist on vanavarapoega, mida veab samas majas praegu veel üsna askeetlikes tingimustes suvitav rootslane Tor Bernhard ühes abikaasa Jessicaga. Poe väljapanek sarnaneb korralikule garaažimüügile, mille puhul pelgalt kiire pealevaatamise põhjal ei oska arvatagi, mis aarded seal peidus.

On täitsa tavapärast erinevatest aastakümnetest pärit kodukraami, aga leidub ka antiiksemaid mööbliesemeid. Kraam on osalt pärit vanavaraga kaupleva Bernhardi oma kogust, mis ta elu jooksul kokku ajanud.

Poemaja ise on sama kollane ja kodune nagu ta oli siis, kui seal viimati kauplus tegutses. Teatavat nostalgiat tekitavad poe akendele seatud oranži- ja sinisekirjud joonistused, mis samuti olid akendel viimati ajal, mil Salme pood veel igapäevaselt toidukraami ja esmatarbekaupadega kauples.

FOTO: Gunnar Siiner/Saarte Hääl

Stockholmi lähistelt Solnast pärit Toril on plaan korda teha ja ukse kohale üles seada ka toonane kauplusesilt. Tähed kõnealuselt sildilt on Tori sõnul olemas, tarvis on need vaid korrastada ja oma kohale kinnitada.

Juba aastaid Saaremaal suvitanud rootslane tunnistas, et tahtis esiti oma sõbrale kuuluvas poemajas vanavaramüüki avada juba läinud aasta jõulude paiku. Mehe arvates olnuks see efektne, kui kenal külmal ja lumisel ajal saanuks poemaja uksed lahti teha ja kaubelda küünlavalgel. Nimelt pole majas ei elektrit ega vett, kuid rootslane usub, et see asi saab õige pea jutti aetud. Ning tänavuste jõulude ajal tahaks ta sellegi plaani teoks teha.

Suve lõpuni on vanavarapood Salmel aga kindlasti avatud, sest enne ei kavatse Tor Bernhard ühes perega Rootsi koju naasta. Et poeuksed saaks näiteks tuleval suvel taas lahti teha, on tal tarvis vanakraami vahepeal ka juurde varuda. Seda kavatseb ta teha oma kodumaal, sest mees ei usu, et ta jõuaks Eestist seda nii kiiresti sellises mahus kokku koguda, et võiks mingi osa sellest Salmel jälle müüki panna.

FOTO: Gunnar Siiner/Saarte Hääl

FOTO: Gunnar Siiner/Saarte Hääl

Päris iga päev ja kellast kellani pood avatud olla ei pruugi, tunnistas rootslane, sest on ju temalgi tegelikult suvepuhkus ja vahel tahaks randa. Kui aga uks lahti ja Tor sealsamas asjatamas, on voli kõigil sisse astuda, esemetega tutvuda ja osta, mis meeldib. Siiski vaid sularaha eest.

Bernhardi sõnul on suurem osa klientidest olnud seni kohalikud inimesed, keda justnimelt nostalgia vanasse Salme poodi sisse põikama kannustab. Paljud on poodnikule meenutanud, kuis kauplus kunagi välja nägi ja mida kõike nad sealt omal ajal ostnud.

Samas eksib klientide sekka ka Sõrve poolsaarega tutvuvaid turiste. Mees ise naeris, et on inimestel kenasti tee peal ees – täpselt Sõrve sääre ja suure Saaremaa vahel.