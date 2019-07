Nasval kütitud metsseapõrsal tuvastati SAK antikehad

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas märkis, et 1. juuli seisuga on Saare maakonnas kütitud 330 metssiga. Neist SAK positiivseks on tunnistatud üks jaanuaris Laimjalas kütitud siga ja viis erinevast piirkonnast kütitud siga on olnud SAK antikehade kandjad. Alguses teatati, et ka Nasval kütitud põrsas on SAK positiivne, kuid teisipäeval tunnistati see pärast mitmete proovide tegemist siiski antikehadega leiuks.

"See on huvitav fakt, sest seni on räägitud, et emis põrsastele antikehi edasi ei anna ja haigust pole ka pikka aega täheldatud. Kust siis põrsas need antikehad sai?" imestas Kuningas.