Saaremaa lähedal vohab sinivetikas

"Nii Soome kui ka Eesti territoriaalvetes leidub väga palju sinivetikaid. Ujuma minnes olge ettevaatlikud. Sinivetikad on ohtlikud inimestele, aga ka loomadele (eriti just koeradele)," kirjutas ta sotsiaalmeedia leheküljel, kuhu olid juurde lisatud ka eile satelliidiga tehtud fotod. Saaremaa kohalt tehtud fotolt on näha, et vetikat on ka Saaremaa rannikul.