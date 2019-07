Lauatennisistid hakkavad mängima esiliigas

Liigas mängib kaheksa meeskonda. Hooaja põhiturniiril saab iga võistkond mängida neli turniiri, kui on üleminekumängud, siis on viies võistluspäev veel. Sel hooajal Saaremaal ei mängita, kuna arengud ja võimalused olid lahtised, siis vastavat taotlust ka ei esitatud ja nii on mängupaigad mandrimaal.

“Eesmärk on püsima jääda ja kõrgemale pole mõtet pürgida, sest seal mängivad juba professionaalid, kellega pole võimalik konkureerida,” tõdes Janek Saar, lisades, et seal on võistkondadesse mängijaid välismaalt sisse ostetud. “Kolme hulka saamine on eesmärk ja see oleks super, kuue hulgas oleks rahuldav, sest alla selle kukuks juba allapoole.”