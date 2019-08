Saaremaa Võrkpalliklubiga liitus austraallane Beau James Graham

Beau James Graham ütles, et uueks hooajaks just Saaremaa Võrkpalliklubiga liitumisel sai määravaks klubi taust. "Ma kuulsin oma tuttavatelt klubi kohta väga palju positiivset," lausus temporündaja. "Eriti just seda, kui professionaalselt on klubis asjad korraldatud ja kui palju klubi hoolitseb oma mängijate eest. See on iga mängija jaoks oluline."