Vilsandi kogukond sooviks saarele taas matta

Vilsandi saarevanem Neeme Rand ütles, et saarele matmise lubamine tõstatus juba 2008. aastal peetud mõttetalgutel. Vilsandil on surnute tuhka puistatud nii sadamast kui Vesiloo säärele, ent kalmistu on ikka veel matmiseks suletud. Küll käib kogukond kalmistut kevadtalgutel korrastamas. Kuivõrd Vilsandi kalmistu pindala on vaid 176 m2, siis tuleb Neeme Ranna sõnul kõne alla vaid urnimatuste pidamine.