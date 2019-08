Abruka avab esmakordselt kodukohvikud

Abruka kodukohvikute päeva üks korraldajatest Krista Lember ütles Saarte Häälele, et neli kohvikut on väikese saare kohta päris tore tulemus. “Ma usun, et iga talu paneb välja oma parima nii küpsetiste kui ka meelelahutuse osas. Et tegemist on saarega, siis ega siit eriti poodi koogi järele lipata saa ja seetõttu võib kindel olla, et tegemist on ainult Abruka saarel valmistatud hea suupärasega,” sõnas Lember.

Korraldaja jättis küll kohvikuis pakutava saladusloori alla, aga see pidavat olemagi üllatus kõigile saare külalistele. “On täiesti ettearvamatu, kui palju meil külalisi kokku tuleb. Abrukal on muidugi väga palju suveelanikke, kes ise kohvikut ei ava ja ilmselt liiguvad nood hoogsalt nelja kohviku vahel ringi. Aga kuna laupäev on meil ka laevapäev, siis ootame kõiki kohvikuhuvilisi muidugi ka Saaremaalt,” rääkis Krista Lember mainides, et laeva lisareise siiski ei tule. “Sellega on nüüd küll selline lugu, et kes peal, see peal ja kes maas, see maas.”