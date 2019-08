ERKI AAVIK: Kas kadedus või keskpärasus?

Ammu ju surnud!

Ja nüüd siis otsapidi eelmise teemaga seotud värskeist muljeist. Väga hea režissöör Ron Howard tegi filmi Luciano Pavarottist ("Pavarotti", 2019). Ron Howard on tunnustatud filmitegija, ka dokumentaalžanris. Oscareid ja Kuldgloobuseid ja BAFTA auhindu võiks ta teistelegi jagada. Mängufilmilavastajatöödest näiteks "Apollo 13" (1995), "Da Vinci kood" 2006, ka minu lemmik "Piinatud geenius" (A Beautiful Mind) 2001. (Õieti on minu lemmik selle filmi kangelase prototüüp matemaatik John Nash.) Päris hea oli ka dokumentaal "The Beatles" (2016), mille puhul pole vist vaja selgitada, kellest-millest film on tehtud.

“Arvamusliidrid”

Luciano Pavarotti oli suur mees ja suurmees. Ega tema laul ei pruugi meeldida, kuid see, et see mõnele ei meeldi, ei muuda tõsiasja, et tegemist oli imepärase lauljaga. Ja nüüd on temast tehtud ka imepäraselt hea dokumentaalfilm. Ma ei arvusta siinkohal filmi, vaid kirjeldan teatud nähtust selle filmi näite varal. Õieti kahte nähtust, millest esimene on see, et Ron Howard on teinud filmi, mis kindlasti ka massidele meeldib. Ja meeldib üht-teist näinud-kuulnud-lugenud muusikutele, olgu või endistele. See saavutus on haruldane, eriti just populaarsust nautiva Hollywoodi filmitegija puhul.