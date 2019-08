SUPLUSPEALINN KURESSAARE: vihmasabin muutis pubi taas basseiniks

Ilmateenistuse andmetel ei olnud tegu arvatavasti millegi erakorralisega. Hoovihmaala serv ulatus ka Roomassaarde, kus mõõdeti kella 11-12 vahel vaid 2,2 mm sadu. Ilmateenistusest tõdeti, et Kuressaares võis sadada mõnevõrra rohkem. Vilsandil oli näiteks sadu üle 15 mm. Siiski pole need näitajad eriti suured, võrreldes juunikuise sajuga, kui Saaremaa valla esindajad põhjendasid uputust force majeure´i ehk vääramatu jõuga.

Kella 11.20 paiku võis Vaekoja juures näha, kuidas sealses ukseesises süvendis kerkis vesi suisa silmnähtavalt ja juba 10 minuti pärast voolas poole meetri kõrgusel olevast uksest sisse. Seda vaatamata sellele, et töötajad proovisid uste vahele panna takistuseks käterätte. See siiski ei päästnud neid rohkest kuivatamisest. Pubi omanik Andres Altrof laiutas vaid käsi ja vaatas, kuidas kogu vesi keskväljakult mööda kallet neile voolas. Ehitatud äravoolurennid ei suuda sellist veehulka vastu võtta.

Huvitavale kokkusattumusele kesklinna uuendamisega viitas ka Johani spaa juht Johan Lõuk , kes pidi välja kutsuma päästeteenistuse. Välibasseinile lisaks olid tekkinud ka vihmaveebasseinid, kui vesi spaa hoovis olevatest äravooludest üles tuli. Lõugu sõnul on seda varem juhtunud vaid üks kord, sedagi kümme aastat tagasi. Nüüd on kesklinn uuendatud ja juba teist korda järjest jama. Tundub, nagu poleks veel kesklinnas kuskile voolata ning see suundub ümberkaudsetesse piirkondadesse. Spaa õuel taltsutati vetevoolu nii, et rasked mehepojad seisid lihtsalt kaevuluukide peale. Kesklinna ehituses näevad kurjajuurt ka mitmete kortermajade elanikud, kelle keldrid vett täis on.

Saaremaa vallavalitsus põhjendas eelmise saju ajal juhtunut sellega, et mereveetase oli kõrge ja Tori abajasse suunduva äravoolu toru oli vee all. Nüüd seda probleemi enam ei olnud, kuid olukord oli siiski sama.

Eile jäi Saaremaa vallavalitsus oma kommentaarides üsna napiks. Taavi Sink kommunikatsiooniosakonnast teatas, et vallavalitsuse hinnangul on olukord mitteaktsepteeritav ja tuleb leida lahendused. "Homme hommikul toimub vallavalitsuses selleteemaline koosolek, pärast mida anname meie seisukoha edasiste tegevuste osas," selgitas Sink.

Vaekoja pubi = Veneetsia pubi

Kuressaare uputused on andnud ainest ka erinevateks humoorikateks avaldusteks, mis sotsiaalmeedias levivad. Nii soovitati Vaekoja pubi nimi muuta hoopis Veneetsia pubiks. Pakuti ka, et Vaekoda saab nüüd harrastada maailmas levinud uut moodi, et toidukoht asub vee all. Samuti hõisati, et Kuressaares on alanud merepäevadega täiesti kokkusobiv olukord.