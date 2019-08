Spordikool kaasajastas treeningvarustust

“Igasugune varustuse kaasajastamine ja uute võimaluste lisamine parandab kindlasti treeningute kvaliteeti, aga kas ka lapsi sellepärast spordikooli juurde tuleb, on raske öelda,” ütles kooli direktor Mati Mäetalu .

Noored korvpallurid said nüüd oma füüsiliste võimete ja mänguoskuste parandamiseks Inglismaalt ja USA-st erinevate harjutuste tarbeks 1000 euro eest uusi vahendeid, mis treener Siim Hiie sõnul annavad kvaliteedile ja kogu protsessile kõvasti juurde.

“Senised relvad on soetatud juba tosinkond aastat tagasi ja need hakkavad lihtsalt otsa saama,” märkis treener Martin Kosemets. “Mõni laps saab nüüd kindlasti rohkem trenni teha. Tegu on uue ja töökindla mudeliga, mis lisab kindlasti ka kvaliteeti.”