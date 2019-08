Võrkpallijuht avaldas saarlaste panusele tunnustust

"Aga eelkõige tõstan esile Saaremaal tehtud head tööd noortega," märkis Hanno Pevkur . "Ühest küljest on kahju, et Asko Esna siit ära läks, aga teisest küljest vaatame positiivsemat poolt, sest ühe ukse kinniminemine on teise ukse avanemine. Ehk tuleb keegi uus ja noor, kes saab sellest sammust tõuke. Igal juhul on noortetöö see, mis asjale aluse paneb."

Pevkuri hinnangul on Saaremaa Võrkpalliklubi sünd ala arengule väga positiivselt mõjunud. "On super, et on lteitud nii palju toetajaid ja kokku on pandud konkurentsivõimeline klubi," avaldas ta klubi juhtkonnale tunnustust, lisades, et Saaremaal on Toivo Aldi näol olemas väga hea vedur, kuigi ka temal pole lihtne.