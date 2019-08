Miks Pargi lasteaia veski hoovi nurka koliti?

Uus asupaik sai kooskõlastatud sellepärast, et sinna tekkis väike omamoodi loovusnurgake.

Rong läks sinna, veski leidis seal uue koha ja nurgas olles tekib täiesti omaette maailm. Ja ega see veski sobinud ka enam väga keset õue, mängualade atraktsioonide stiilid on niivõrd erinevad.

Uuel asukohal on kindlasti omad positiivsed küljed. Kui veski enne keset hoovi asus, siis õhtuti, kui linnalapsed hoovis mängimas käisid, kahjuks kõik ainult ei mänginud, vaid kippusid mõnikord meie veskit ka lõhkuma.

Meie usume, et kui see on Tolli tänava ja Lasteaia tänava ristmikul korterelamutele, jalakäijatele ja autojuhtidele nähtav, siis on võimalik toimuv vandaalitsemine samamoodi kõigile hästi näha.

Ka mina ise mõtlesin alguses, et ei tea, kas ta jääb nüüd natuke liiga nurka ja on kuidagi imelik. Siis käisimegi ise õue peal, seisime veski ja rongi juures ning mõtlesin, et siia tekib täitsa huvitav mängunurgake.

Iga lapsevanem võiks ka ise sinna minna, istuda ja mõelda, kui ta oleks laps ja tahakski mängida hoopis teistsugust mängu, siis kas see oleks hea koht.

Tegelikult mul on hea meel, et see nurk sai kasutusse. Kui enne sai lastele öeldud, et ärge minge sinna, me ei näe, mis te seal põõsastes teete, siis nüüd on terve õueala ilusasti ära kasutatud. Tahaks, et iga nurk oleks au sees.

Mulle küll tundub, et nii ka on. Majatagusega oli samuti enne nii, et sai lapsi keelatud keldrimäele minemast. Nüüd on aga ka see majast seest saalist terrassiga ühendatud.

Renoveerimisel sai keldrimägi tehtud turvaliseks – kui enne oli see ühelt poolt järsk ja talvel kelgutamise mõttes ebaturvaline, siis nüüd ei ole see lastele mitte kuidagi ohtlik.