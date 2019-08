Pargi lasteaed ei saanud köögile luba

“Tegemist on erilahendusega, mis vajab täiendavat analüütilist ohutuse tõendamist. Ehk teisisõnu peavad ehitaja ja tellija koostöös tõestama praeguse lahenduse ohutust või viima selle kooskõlla seaduses toodud nõuetega,” selgitas Moorits.

Pargi lasteaia direktor Kai Jürlau kinnitas, et kööki tõepoolest söögitegemiseks veel kasutada ei saa. “Peab veel üle vaatama mingid osad ventilatsioonis, et kõik oleks turvaline. Lapsi toitlustab praegu ikka Coop,” ütles Jürlau.

Vallavalitsuse ehitusinsener Mehis Kallas selgitas, et küsimus on standardi käsitlemise erinevates arusaamades. “Vanade põhimõtete järgi süsteemi käivitamine tuleb hoone haldajale rahaliselt kulukam. Töö käib praegu selle nimel, et süsteem oleks ka energiatõhus,” sõnas Kallas.