Üldiselt on meist enamiku suhtumine autosse ühene – mõnda aega sõidame ja remondime ning kui tekib võimalus, vahetame oma sõiduriista uuema vastu välja. Teeme väikesed liigud ka ja paneme edasi, kuni järgmise korrani.

Keskkonnaministeeriumi hinnangul ei riku aias, metsatukas või linnatänaval kasutult seisev autoromu mitte ainult vaadet, vaid on ohtlik ka keskkonnale. Ametnike seisukoht on, et vanale autole saab kinkida uue elu, viies ta sinna, kust tast tehakse midagi uut.