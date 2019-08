SUURKOONDAMINE MERINVESTIS – 40 töötajat

“Need tegemised, mis oli vaja teha, on tehtud,” ütles Saarte Häälele Merinvesti juhatuse liige Kaupo Kirs. Tema sõnul on Merinvesti tootmis- ja tellimusmahud vähenenud ning see on tinginud vajaduse töötajaid koondada.

Põhjus peitub Suurbritannia ja Euroopa suhetes ning üle ei saa ka USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kehtestatud impordimaksudest, mille tõttu on Saksamaa tööstused teinud läbi suuremat sorti languse.

“Puhtmajanduslikel põhjustel on selliseid otsuseid vaja teha, et jätkuvalt edasi toimetada. Töö käib meil siin ikka endistviisi edasi. Kõige rohkem mõjutab meid maailmaturg, lisaks ei ole Saksamaa majandusel praegu väga hea käekäik,” rääkis Kirs.

Merinvest on koondanud mai ja juulikuu jooksul 40 inimest ning praegu on Kirsi sõnul tööl ca 280 inimest.

Merinvest OÜ nõukogu esimees Enn Meri nentis, et autotööstus Euroopas ja terves maailmas on raskustes. “Sellel on küll mitmeid põhjuseid, aga kõigepealt ebakindlus, mis on tekkinud Brexiti ja leppeküsimustega,” rääkis Meri.

Teiseks on USA president Donald Trump mitu korda ähvardanud, et määrab Saksa autodele ja autoosadele imporditollid. See raputab Saksamaa autotööstusi kõvasti ja Saaremaal toodetud kaup läheb sinnasamasse Saksamaale.

Kuigi Brexiti küsimused ei ole veel lahendust leidnud, on Meri sõnul Suurbritannias autode tootmine juba praegu 25% vähenenud.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepiku sõnul Saaremaal koondamistega suurt probleemi pole.

“Sellist märgatavat arvu, mis meie jaoks võiks muret tekitada, kuskil ettevõttes meie andmeil ei ole. Kümmekond koondamist olenevalt ettevõtte suurusest on täiesti normaalne nähtus ja ei saa öelda, et mõni ettevõte oleks Saaremaal sellega eriliselt silma jäänud,” kommenteeris Reimaa-Lepik. “Ma näen samas ka seda, et ettevõtted otsivad lahendust oma inimestele, juhul kui ei ole konkreetselt erialast tööd anda.”