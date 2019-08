Keskkonnaamet Vilsandi kalmistu taasavamist ei keela

Keskkonnaameti Lääne regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kadri Hänni teatas vastuseks Saaremaa valla järelepärimisele, et keskkonnaametil puuduvad vastuväited kalmistu jätkuvaks kasutamiseks, sest sellega ei kahjustata rahvuspargi kaitse-eesmärke. Kuna kalmistu asub Vilsandi rahvuspargis ja Natura 2000 alal, oli keskkonnaameti nõusolek lahkunute saarele matmiseks vältimatu eeltingimus.

Saaremaa abivallavanem Jüri Linde ütles, et ka vald toetab vilsandlaste soovi oma lahkunud saarele sängitada. "Eks me nüüd räägime külarahvaga läbi, kuidas see asi hakkab olema," sõnas Linde.