TERVIS: Kui higi voolab ojadena

Higistamise kohta on käibel mitmeid ütlemisi: "Külm higi tuli otsaette" öeldakse, kui juhtumas on midagi hullu või "Töötasin nii, et higi voolas ojadena"… Millal peaks aga murelikuks muutuma ehk kust jookseb piir tavalise ja liigse higistamise vahel ning kas on normaalne, kui inimene ei higistagi?