Madis Tiik: hind on nii madal, et pole mõtet lambaid müüa

Madis Tiigi lambad Undvas. FOTO: Ain Lember/Saarte Hääl

"Tervele Kuusnõmme poolsaarele tegime korralikud tammepostidega aiad. Olen siin pool suve ainult aedasid ehitanud," ütles Madis Tiik. Nüüd tuleb tema sõnul vaid hinge kinni pidada, et 400 lammast ja koostööpartner Taavi Eigo veised jõuaksid alad tähtajaks hooldatud.

Tiigi sõnul on tal kurb vaadata, kuidas veel viis aastat tagasi Saaremaa lambakasvatuses ilma teinud võimsad lambakasvatusettevõtted Saaremaa Ökoküla ja Roosi talu erinevate põhjuste koostoimel oma positsioonid kaotasid. "Kaks kõige suuremat tootjat lõpetasid ära erinevatel põhjustel. Kõik toimis ja nüüd on lännu," nentis ta. Tiik ise plaanib kulude vähendamiseks lõpetada väikeste maatükkide hoolduslepingud, sest nii logistiliselt kui ka loomade hooldamise seisukohast on see sageli üleliia kulukas tegevus.

Ehitab mandril karjaaedu

Madis Tiik tõdes, et viie tegevusaasta jooksul pole ta lambakasvatusega veel plussi jõudnud. Alles tänavu on tekkinud lootus esmakordselt plussi jõuda ja seda tänu täiesti uuele tegevusvaldkonnale, milleks on karjaaedade ehitamine mandri karjakasvatajatele.

Tiigi ettevõte ehitas eelmisel ja sel aastal mandril teenustööna üle 50 kilomeetri karjaaedasid. Kevadel pakiti traktor, metsaveohaagised, ATV-d ja kõik muu tehnika treileri peale ja sõideti Rahtlast 485 km kaugusele Vasknarva, kus ehitati kaheksa päevaga 15 km karjaaeda. "See on täiendav tulu, mis veab talu tegelikult plussi," sõnas Tiik. Tema kinnitusel pole Eestis mitte ühtegi firmat, kes tahaks teenusena karjaaeda ehitada. Viimase kahe aasta vältel on Andruse mahe- ja turismitalu võitnud kõik karjaaedade ehitamise riigihanked.

Andruse mahe- ja turismitalul on praegu hooldada kokku üle 300 hektari poollooduslikke kooslusi, mis asuvad põhiliselt kolmes piirkonnas – Undvas, Tammesel ja Kuusnõmmel.