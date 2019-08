TERVIS: Tukkumistõbi pole naljaasi

Väsimus ja unisus ei ole inimesele võõrad olekud. Intensiivne tukkumisvajadus ja ootamatu unne suikumine võib olla patoloogiline, kandes nime narkolepsia. See on krooniline närvisüsteemihaigus, millele on iseloomulik ajutalitluse häirest tulenev võimetus normaalselt reguleerida une ja ärkvel olemise tsükleid. Inimesel võib kuluda pikk aeg enne, kui seisund diagnoositakse, kuid nalja pole – narkolepsia puhul on küllalt ohtlik seisund.