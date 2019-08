MAAILM: Ärimaailm on valmis oma rikkust jagama

Kapitalism, nagu me teda tunneme ja teame, on oma aja ära elanud. On saabunud aeg, kus rikkurid peavad oma varandust senisest enam jagama, maksma rohkem makse. See omakorda tähendab, et ärimaailma tegevuse eesmärk ei tohi olla võimalikult suure kasumi teenimine, vaid ta peab tegutsema ühiskonna kui terviku heaolu nimel. Kui seda ei tehta, ähvardab maailma uus revolutsioon.