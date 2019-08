Prei ja Alba valmistuvad hooajaks esiliigas

“Päris intensiivsed trennid on, aga hakkab vaikselt harjuma,” märkis Taavi Prei. “Kaks korda päevas trenni teha on minule suur väljakutse. Pärast hommikust trenni väike puhkus ja õhtul jälle edasi, see nõuab harjumist.”

Nurgaründaja Robin Alba ütles, et tunneb end sellises seltskonnas hästi ja kõik mehed on sõbralikud. “Selline võimalus sellisel tasemel trenni teha on mulle oluline, sest saab hästi areneda ja aitab tulevikus paremaks saada,” rääkis Alba, lisades, et jõusaalis pole ta varem treeninguid eriti teinud ja seepärast on potentsiaali palju. “Tahaks esiliigas ikka medalit saada ja paremat, kui kolmas koht. Meistriliigas ilmselt väljakule ei saa, sest siin on mehi nii palju ja käin nendega lihtsalt treeningutel. Aga esiliigas olen meeskonna liider ja keegi peab seda vankrit vedama.