Indrek Kajupank jätkab Rapla meeskonnas

“Nagu viimased aastad on olnud, muutusi ei ole,” tunnistas ta. “Käsi me varakult ei löönud, sest mul oli hooaja lõpus saadud vigastus, mida tuli suvel ravida. Eks teised klubid pelgasid seda ka ja väga palju variante ei olnud.”

Indrek Kajupanki sõnul on Raplal alati kõige suuremad eesmärgid ja kindlasti on need seatud ka sel sügisel algavaks hooajaks. “Kevadel jäime medalita ja siin mängis iga asi oma rolli,” tõdes ta, lisades, et vastased olid head ja meeskond ei olnud sellisel tasemel, nagu oleks vaja olnud.