JUHTKIRI: Raha ei ole, raha ei tule

Põhjendus, et raha kõige jaoks ei jätku, on üsna kulunud. Kui suur parandamine, parendamine ja arendamine toimub aga aina kusagil mujal, teeb see vaeslapse rolli jäänud piirkonna elanike meele mõruks küll. Kerge on anda soovitust otsida kaasrahastust, palju raskem seda aga täita. Järelikult ise oled süüdi, et sellises kohas elad!?