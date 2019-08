Vald ei võimaldanud kohalikul abivajaja eest hoolt kanda

"Poes käia, lund rookida, puid tuppa tuua, aknaid pesta, pesu kuivama panna – seda oskab teha iga terve inimene," ütles Siiri. "Loomulikult ei olnud mul sellega seoses täit töökoormust – käisin abiks umbes viisteist tundi kuus. Võib-olla ongi asi selles, et suures masinavärgis, nagu Saaremaa vald, on lihtsam maksta kellelegi täiskoormusega töö eest kui mitmele inimesele natukest raha mõne tunni eest?"

KOMMENTAAR

Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaber:

Praegu osutab Torgu piirkonnas tõepoolest koduteenust inimene, kes sõidab Torku Kuressaarest. Ent ta osutab koduteenust ka teistele sellel marsruudil elavatele inimestele. Seega ei sõida ta seda marsruuti mööda ühe inimese pärast, nagu osavald välja toob. Samuti ei ole teenuse sisuks ainult puude tuppa toomine, vaid ühel ja samal külastusel osutatakse ka abi, mis vajab väljaõpet.

Koosoleku protokolli järgi on osavald teenusega rahulolematu, ent Torgu piirkonnast ei ole teenuse saajatelt jõudnud meieni ühtegi kaebust teenuse kvaliteedi kohta. Vastupidi, koduteenust on kiidetud ja selle osutamisega ollakse rahul. Juhul kui inimesel on katmata vajadusi, millele osavald viitab, tuleks inimesel sellest sotsiaalosakonda kindlasti teada anda.

Meie eesmärk sotsiaalteenuste arendamisel on, et teenused jõuaksid praegusest enam maapiirkondadesse, sealhulgas Torku. Ehkki Torgus on teenuse saajaid hetkel vähe, siis teame, et vajadus on suurem ja soovime jõuda ka teisteni, kes selles piirkonnas sotsiaalteenust vajavad.

Paindlikkuse osas on meil kindlasti arenguruumi, ent arvestades praegust teenuse vajajate arvu ja teenuse raames osutatavaid tegevusi, töötab praegune lahendus hästi nii inimese kui ka teenusepakkuja jaoks. Teenuste edasisel arendamisel oleme koostööks osavallaga igati valmis.