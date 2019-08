Vald ei hüvita jalgpalliklubile Nasva spordikompleksi

Klubile saadetud vastukirjas ütleb abivallavanem Helle Kahm, et pärast jalgpallikompleksi avaliku kasutamise lepingutega ja antud projekti täiendavate dokumentidega tutvumist on vallavalitsuse seisukoht, et õiguslik alus MTÜ-le SaareMaa JK aaMeraaS 30 000 euro maksmiseks puudub, mistõttu ei ole see põhjendatud.

Kaarma vallavalitsuse ja MTÜ SaareMaa JK aameraaS vahel sõlmiti 2009. aastal 10 aastaks koostööleping, mille alusel kasutas jalgpalliklubi Nasva külas asuvat spordikompleksi ja tagas objekti korrashoiu. Kuna koostööleping selle haldamiseks lõppes 1. juunil, soovib klubi nüüd oma investeeringu eest kompensatsiooni.

"Oleme nii juriidiliselt kui ka moraalselt ära teeninud kompensatsiooni, mis kätkeb nii rahalist kui ka inimtöö panust Nasva spordikompleksi elus hoidmisel ning PRIA projekti taotlemisel ja läbiviimisel," märgivad vallavalitsusele saadetud kirjas SaareMaa JK aameraaS tegevjuht Andre Käen ja president Tullio Liblik.

2011. aastal ehitati objektile uus hoone ja parkimisala, milleks PRIA eraldas MTÜ-le SaareMaa JK aaMeraaS 2010. aastal jalgpalliväljaku kompleksi sõidutee ja parkla ehitamiseks 938 796 krooni. Koos klubipoolse panusega kujunes kompleksi ehitamise kogusummaks 1 080 000 krooni. Kuna Kaarma vallal puudus tollal võimalus rahaliselt panustada, tuli summaks praeguses vääringus 7000 eurot.

"Tegu on juriidilise dilemmaga, kus valla maal on meie maja," selgitas Andre Käen, lisades, et seepärast soovitakse lihtsalt klubi investeering tagasi saada. "Vald saaks praegu endale tasuta asja, mis maksis 69 000 eurot. Meie oleme aga oma MTÜ-ga selle valmimisse ja korrashoidmisse panustanud."

Käen ütles, et kui kompensatsioonisumma osas kokkuleppele ei jõuta, viib klubi oma kompleksi teise kohta ja igal juhul leiab see ka tulevikus kasutamist. "Nasva inimesed, kes on sellest huvitatud, jääksid aga majast ilma."