Saaremaa vald toonitab alkoholi ostmise mittetoetamist

Ühe huvitavama muudatusettepanekuna soovitakse rõhutada, et toetust ei eraldata alkoholisisaldusega jookide ostmiseks. Toitlustuskulud on aga jätkuvalt abikõlbulikud. Selle rõhutamiseks kirjutatakse vastav klausel toetamiskorras ka sõnasõnalt välja.

Üheselt mõistetav

Abivallavanem Kristiina Maripuu põhjendas erisuse väljakirjutamist, et see peab olema üheselt mõistetav. Mitte et alkoholiostmine oleks ennegi olnud abikõlbulik, lisas ta.

Suve alguse ja nüüdse lugemise vahel tehtud ettepanekutest võttis vallavalitsus üsna üllatuslikult kasutusele personalikulude abikõlbulikkuse. Eelmises redaktsioonis seda sees ei olnud ja just see punkt tekitas kevadel suurima vaidluse. Nimelt soovis Edukontor raha personalikulude jaoks, vald aga keeldus. Sellele järgnes vaie, mida vald ei rahuldanud. Siis oldi väga jäigal seisukohal, et personalikulusid toetama ei pea. "Saime mitmeid argumenteeritud ettepanekuid, et sellist piirangut ei peaks seadma," selgitas Maripuu, miks ikkagi plaanitakse personalikulud edaspidi abikõlbulikeks lugeda.