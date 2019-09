Rahvas kippus pärast purjutamist rooli

Toime pandi 40 väärtegu, millest kolm olid samuti mootorsõiduki juhtimised alkoholijoobes. "Lisaks tuli politseinikel 18 korral peatada lubatud sõidukiirust ületanud sõidukijuht," ütles Kuressaare piirkonnavanem Meelis Juhandi läinud nädalast kõneldes. "Kokkuvõttes kõrvaldasime nädal jooksul liiklusest 24 sõidukijuhti, kellest kuus olid asunud liiklusesse alkoholi tarvitanuna. Need on väga suured arvud, mis teevad meele kurvaks," rõhutas ta.

Kooli algusega seoses tänas Juhandi aga kõiki 21 vabatahtlikku, kes olid kahel hommikul politseinikel abiks koolide ümbruse ülekäiguradadel, et tuletada liiklejatele, eriti just autojuhtidele, meelde, et kooliaeg on käes ja liikluses tuleb olla eriliselt ettevaatlik.