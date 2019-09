Robert Virves võitis Ken Torni 0,6 sekundiga

"Nii nappi võitu ja veel sellise mehe üle ei ole minul varem olnud," tunnistas Ford Fiesta R2T-ga kihutav Robert Virves, kelle sõnul on tema jaoks tegu suurepärase saavutusega, sest kohe oma esimesel aastal selles masinaklassis ei oleks ta niipalju oodanud.

Üheksa katse järel oli Ken Torni edu Robert Virvese ees vaid 2,5 sekundit. Eelviimase katse võitis Virves 1,7 sekundiga ja viimase katse eel oli Torni edu veel vaid 0,8 sekundit. Viimase katse võitis taas Virves ja kokkuvõttes oli ta parim 0,6-sekundilise eduga.

"Ega meil enne viimast katset täpset aimu polnud, panime omas tempos edasi," rääkis Robert Virves. "Oli keeruline, sest madal päike paistis näkku ja rajal oli palju tolmu. Aga võimalust klassivõidule nägin päevase service ajal, kui kaotasime ainult 4 sekundiga."

Duell algas avapäeval

Klassi avapäeva kiireimad mehed olid Robert Virves ja Sander Pruul, kelle edu enne laupäevaseid katseid oli Ford Fiesta R2T-ga sõitvate Ken Torn ja Kauri Pannas ees 3,2 ning Peugeot 208 R2 meeste Georg Linnamäe ja Volodymyr Korsia ees 13,7 sekundit.

"Ralli ajal oli kõik okei," rääkis Robert Virves. "Saime iga katsega tempot paremaks ja õppisime kiiremini sõitma. Lõuna-Eestis on teed laiad ja looklevad ning enne lõunat ei osanud me seda korralikult ära kasutada, aga pärast panime siin juurde. Kokkuvõttes mõned pisiasjad küll olid, aga kui lõpptulemust vaadata, siis probleemideks need ei saanud."

Ken Torn ütles, et sama ägeda duelli on ta Lõuna-Eestis varem maha pidanud Gustav Kruudaga, kuid lisas, et Robert Virves oli terve ralli väga tubli ja kindlasti vääris seda võitu. "Meil olid siin pisut teised eesmärgid, kui ralli võita, aga loomulikult oleks ka see tore olnud," märkis Torn. "Meie eesmärk oli kindlustada Eesti meistri tiitel ja selleks meile teisest kohast piisas, seepärast me lõpptulemusele nii väga ei keskendunud."

Kolmanda koha saanud Georg Linnamäe ja Volodymyr Korsia kaotasid juba 51,4 sekundit.

Gross võitis, Laus poodiumil

Lõuna-Eesti ralli 2019 võitjatena finišeerisid Georg Gross ja Raigo Mõlder, kes edestasid 11 kiiruskatse kokkuvõttes Oliver Solbergi ja Aaron Robert Johnstonit 3,9 sekundiga.

Hooaja viienda meistrivõistluste etapi kolmas koht kuulus võistluspaarile Egon Kaur ja Silver Simm, kes jäid võitjatest minuti ja 12,2 sekundi kaugusele.

"Mul on aastaid tagasi olnud Ott Tänakuga sarnaseid sekund-sekundis lahinguid ja selles mõttes ei olnud see mulle võõras kogemus," tõdes Georg Gross. "Oliver surus ikka väga korralikult ja meil oli korralik spordipäev, aga me nägime, et me suudame seda hoogu sõita, kuigi pidime vahel ka oma piire ületama. Hoolimata sellest, et vahepeal sõitsime ka üle piiri, ei tahtnud me seda võitu ära anda ja lõpuks lõpp hea, kõik hea," sõnas ralli finišis oma karjääri teise Lõuna-Eesti ralli võitnud Gross.

Kaheveoliste klassi EMV5-klassis said Kermo Laus - Alain Sivous Nissan Sunnyl kolmanda koha, kaotades Patrick Juhele ja Rainis Raidmale Honda Civicul 20,4 sekundit. Teise koha said võitjatele 17 sekundiga kaotanud Klim Baikov - Andrei Kleshchev Lada 2105-l.

"Läksime Saaremaa ralliks koostööd harjutama ja vaata värki! Hakkasime kohe konkurentsi pakkuma, kuigi mõlemad oleme aasta rallist eemal olnud," rõõmustas Alain Sivous.