JÄRELEHÜÜE: Õpetaja Vaike Truumets

Selles, et töötan nüüd juba üle 30 aasta raamatukogus, on suur teene emakeeleõpetajal, kes targalt suunas mind raamatute maailma.

Vaike Truumets meenutas: "Raamatukogul on mu elus olnud väga tähtis ja oluline koht. Lugemishuvi tekkis väga varakult, lugemismaterjali polnud aga kodus piisavalt (vaid Taluperenaise lastelehed ning isa köidetud ajalehelisad). Et ka mu vanemad olid lugemishuvilised, siis suunasid nad mind raamatukokku. Läksin siis endast veidi vanema kaaslasega rahvamajja, kus raamatukogu tollal asus. Kartsin, et nii väikesele põngerjale (olin siis 5-aastane) raamatuid ei anta, seepärast ütlesin, et viin emale-isale. Raamatukogu juhataja Vassili Oll oli aga vastutulelik ja läbinägev ning ütles: "Küllap sa isegi juba lugeda oskad ning tahad, panen sullegi midagi." Niimoodi saingi igal külastusel mingi huvitava teose.