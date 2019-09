Saarlasest filmirežissööri telefilmitöö sai raamatuks

"See raamat on väike tagasivaade kunagi eksisteerinud filmistuudiole Eesti Telefilm. Siin on kirjas nii lõbusaid kui ka tõsisemaid juhtumisi, mis ikka filmitööga kaasas käivad. Neis kohtute tuntud näitlejate ja filmitegijatega ning saab aimu filmitegemise telgitagustest," selgitab autor Pikner lugejaile.