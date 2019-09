Tolli tänavale kerkib uus kortermaja

Tolli tänavale kerkiva maja korterid on juba ette müüki pandud ning nende hinnad jäävad 74 000-121 000 euro vahele. Kinnistule korraldati mõned aastad tagasi ka arhitektuurikonkurss, mille võitis võistlustöö "Nihe". Töö autorid olid Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda ja Margit Valma arhitektuuribüroost KARISMA Arhitektid OÜ. Žüriisse kuulusid toona arhitektid Hannes Koppel, Tuuli Org ja Loona Lepp ning arendusfirma esindajad Märt Turk ja Margus Männik .

Žürii leidis, et võidutöös on korterite plaanilahendused hästi läbi mõeldud, loodud on huvitavaid kõrgeid ruume.